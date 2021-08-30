İstanbul'un yeni manzarası! Bu sefer "yok artık" dedirtti
Kazalara karışan ve yolda kalıp yolcular tarafından itilen İETT otobüslerindeki skandallar devam ediyor. Esenyurt'ta hareket halindeki otobüsün kapısının düşmesi "pes" dedirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İETT otobüsleriyle ilgili skandallara her gün bir yenisi ekleniyor.
En son 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen metrobüs arızasının ardından bu seferde Esenyurt'ta hareket halindeki otobüsün kapısı düştü.
Düşen kapı, yolcular ve yoldan geçenler için tehlikeye davetiye çıkartırken, olayda yaralanan olmadı
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