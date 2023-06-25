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25 Haziran 2023 Pazar 12:45:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 12:45:00

İstanbul'un "taksi sorunu" hız kesmiyor

Kaynak: AA

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İstanbul'da bazı taksicilerin kısa mesafe yolcusu almamaları, taksimetre açmamaları, müşteri olarak yabancı turistleri tercih etmeleri ve onlardan fazla ücret istemeleri gündemden düşmüyor.

İstanbul'un "kangren" haline gelen taksi sorununu haber amacıyla Taksim Meydanı'nda gözlemlendi.

Yerli ve yabancı yüzbinlerce kişinin uğrak noktası olan meydanda, bir taksici ile 4 kişilik aile arasında yaşanan pazarlık, kameralara yansıdı.

Turist aile, Taksim Meydanı'nda beklerken, Sıra Selviler Caddesi istikametine giden bir taksiyi durdurdu. Kapalı Çarşı'ya gitmek isteyen iki çocuklu aile, taksiye binmeden önce taksimetrenin açılmasını istedi. Taksici, turist müşterinin talebini yerine getirmedi.

Birkaç dakika süren diyaloğun ardından taksimetre açmamakta ısrar eden şoför, müşterileri almadan uzaklaşmaya başladı.

TRAFİKTEN 10 GÜN MEN, 4 BİN LİRA PARA CEZASI

Taksicinin görüntüleri saniye saniye kaydedilirken, olayı sivil trafik zabıtaları da fark etti.

Taksi durduruldu ve turist aile ile konuşuldu. Turistlerin Kapalı Çarşı'ya gitmek istediği, taksicinin ise turist yolcuları taksimetre açmadan götürmek istediği anlaşıldı.

Olay yerine gelen trafik polisleri, taksimetre açmayan taksiciye işlem yaptı. Araç 10 gün trafikten men edilirken taksiciye 4 bin 62 TL para cezası kesildi. Taksi ise çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

TAKSİCİ KISA MESAFE OLDUĞU İÇİN ALMADI

Taksicilerden en çok şikayet edilen konuların başında kısa mesafe olduğu için yolcu almamaları geliyor.

Bekleyen bir kadın müşteriyi, boş olmasına rağmen hiçbir taksi almadı. Kadın yolcunun durdurduğu çok sayıda taksici, adresin uzak olmadığını öğrendiklerinde uzaklaştı.

Kadın müşteri dakikalarca bekledikten sonra bir yakınından yardım istedi. Taksicilerin uzak mesafe şartı yüzünden mağdur olan kadını, bir yakını aracıyla aldı.

ŞİŞLİ'DE DE MANZARA AYNI

Benzer görüntüler Şişli'deki bir alışveriş merkezi önünde de ortaya çıktı. Alışverişini tamamlayan çoğunluğu yabancı turistin taksicilerle yaptıkları pazarlık, anlaşma sağlayamamaları ve bir başka taksi bulmak için bekleyişleri görüntülendi.

Yabancı turistler gibi aynı noktada mağdur edilenler arasında bir anne de vardı. Kucağında bebeğiyle yaklaşık 10 dakika bekleyen kadın, boş taksiler tarafından alınmadı.

KISA MESAFE YOLCULARI 20-40 DAKİKA BEKLİYOR

40 dakika boyunca taksi beklediğini söyleyen İremsu Çil, "Birkaç tane durdu ama yakın mesafe olduğu için götürmek istemediler." dedi.

Taksicilerin son zamanlarda hiçbir şeye ihtiyaçları yokmuş gibi davrandıklarını ve yolcuyla sadece para diyaloğuna girdiklerini belirten Mustafa Dinç ise bu tutumun dışarıdan gelen turistlerde kötü bir intiba bıraktığını söyledi.

Dinç, "Taksi mi az, yoksa bunlar mı çok kazanmak istiyor? Bilemiyorum. Ama bu duruma genel bir çözüm bulunması lazım." diye konuştu.

Dinç, kendisinin de yakın zamanda eşyası olmasına rağmen taksiye alınmadığını ve toplu taşıma kullanmak zorunda kaldığını anlattı.

"YERLİYE 100 LİRA, YABANCIYA 100 DOLAR"

İsmini söylemek istemeyen bir kadın müşteri, Beşiktaş'ta 20 dakikadır taksi beklediğini, taksicilerin bir kısmının, "Uygulamadan çağrıldık." diyerek kendilerini almadıklarını, diğerlerinin de Nişantaşı'na çıkmak istemediklerini söylediklerini aktardı.

Aksaray'da 30 dakika boyunca taksi beklediğini belirten Serkan Hasanoğlu da kısa mesafeye gitmek istemeyen taksicilerin değişim saati ya da farklı güzergah gibi gerekçeler öne sürdüklerini anlattı.

Taksi bekleyen Efe Tonyalı da taksicilerin turist tercih ettiklerini vurgulayarak, "Mesela ben Güngören'e 100 TL'ye gidiyorum ama yabancı olduğu zaman o 100 TL'yi, 100 dolara çıkartabiliyorlar." dedi.

Etiketler : istanbul taksi aksaray beşiktaş şişli taksim taksici müşteri
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