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23 Aralık 2023 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 11:00:00

İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritası bugün açıklanacak

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kentsel dönüşümüne ilişkin yol haritasını bugün açıklayacak. Sürecin başlamasıyla megakentte yüz binlerce konut yenilenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Önce İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarının yol haritasını Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda açıklayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanın, "Büyük müjdelerle beraber" süreci başlatacağını duyurmuştu.

Kentsel Dönüşüm Yol haritası ve açıklanacak müjdelerle, yüz binlerce konutun yenilenmesi, olası İstanbul depremi için hazırlıkların hız kazanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı'nın bu programın ardından yerel seçim sürecine ilişkin Şanlıurfa, Erzurum ve Tekirdağ için yapılacak temayül yoklamasına katılması bekleniyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kentsel dönüşüm istanbul
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