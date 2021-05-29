İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

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29 Mayıs 2021 Cumartesi 22:15:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2021 Cumartesi 22:39:00

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kentin simge mekanlarında görsel şölenle kutlandı

Kaynak: AA

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İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü, kentin simge mekanlarında gerçekleştirilen özel görsel etkinliklerle kutlandı.

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.

Etkinlik kapsamında fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin semasına Türkiye'de ilk kez uygulanan gökyüzü video haritalama yöntemiyle fetih görselleri yansıtıldı.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikler, Galata Kulesi'nde ışık ve video haritalama (mapping) teknolojisiyle gerçekleştirilen gösteriyle devam etti. Gösteride, İstanbul'u 21 yaşında fethederek çağ açıp çağ kapatan ve Osmanlı'yı dünya imparatorluğuna dönüştüren Fatih Sultan Mehmet Han'ın at üstündeki görseline yer verildi.

Fethe dair bilgilerin de seslendirildiği coşkulu kutlamada, fethin sembolü Ayasofya'nın semasına Türkiye'de ilk kez uygulanan gökyüzü video haritalama yöntemiyle fetih görselleri yansıtıldı.

Etiketler : istanbulun fethi cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı kültür ve turizm bakanlığı galata kulesi
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