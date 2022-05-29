Megakent yeni Millet Bahçesi'ne kavuşuyor

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29 Mayıs 2022 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2022 Pazar 12:56:00

İstanbul'un fethi Atatürk Millet Bahçesi'nde kutlanacak! Programın detayları belli oldu

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İstanbul'da bugün çifte mutluluk yaşanacak. Hem İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlanacak hem de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidanlarla buluşacak

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için büyük gün geldi. Bugün saat 16.00'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Millet Bahçesi'nde fidan ekim töreni aynı zamanda İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlanacak.

MHP LİDERİ BAHÇELİ DE KATILACAK

Kutlamalar için hazırlıklar günler öncesinde başladı. Kutlamalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum da konuşma yapacak.

MEGAKENT YENİ MİLLET BAHÇESİ'NE KAVUŞUYOR

AHL'de özellikle İstanbul'un fethinin kutlamaları için de bir sahne hazırlandı.

Etkinliğin yapılacağı alanda çok sayıda bariyerler yerleştirildi. Aynı zamanda çevre ve doğa bilincinin sağlanması için etkinliklerin yapılacağı çadırlar da yerleştirildi.

Kutlamalarda Esat Kabaklı ve Yücel Ersen konser verecek. Mehter takımı ve yeniçerilerin de olacağı kutlamalarda Türk Yıldızları'nın da gösteri yapması bekleniyor. Öncelikler Fethi kutlamaları yapılacak ardındansa Miller Bahçesi'nde fidan dikim töreni gerçekleştirilecek. Bu fidan dikim törenin için örnek bir bahçe de oluşturuldu.

Atatürk Hava Limanı'nda yapılacak 5 milyon 061 bin metrekarelik alana kurulacak olan Millet Bahçesi için 145 bin 300 ağaç dikilmesi bekleniyor. Tüm bu bahçeyi geçecek olan bir dere de yer alacak.

Bahçeye, 2 bin kişilik seyirci kapasiteli spor salonu da yapılacak. Bu spor salonunda 300 kişi aynı anda spor yapabilecek.

Gençler için yazılım üniteleri kurulacak. Bilim merkezleri oluşturulacak.

İLK ETAP 2023'ÜN MAYIS AYINDA AÇILACAK

İlk etabının Mayıs 2023'te açılması planlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, dünyanın en büyük şehirci barkı olacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 5'İNCİ ŞEHİR PARKI OLACAK

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi; Rusya'daki Bitsevsky Park, Portekiz'deki Monsanto Forest Park, ABD'deki Fairmount Park ve İrlanda'daki Phoenix Park'ın ardından dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak.

Etiketler : Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi MHP LİDERİ BAHÇELİ Recep Tayyip Erdoğan
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