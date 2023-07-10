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10 Temmuz 2023 Pazartesi 21:35:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 21:35:00

İstanbul'un farklı ilçelerinde İETT otobüslerinin karıştığı iki kaza meydana geldi

Kaynak: AA

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Bakırköy ve Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüslerinin karıştığı 2 trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Gazi Evrenos Caddesi'nde 34 HO 1869 plakalı İETT otobüsü, kaldırıma çıktıktan sonra yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada bir yolcu hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıya ayakta müdahale etti.

Olay yerine gelen ekiplerin yol aydınlatma direğindeki elektrik bağlantısını kesmesinin ardından otobüs çekiciyle yoldan kaldırıldı.

OTOBÜSLERDEN BİRİ KALDIRIMA ÇIKTI

Başakşehir Olimpiyat Stadı mevkisinde kavşaktan yan yana dönmeye çalışan 2 İETT otobüsü çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otobüslerden biri kaldırıma çıktı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, 2 otobüsten birinin kaldırıma çıkması ve trafiğin aksadığı yolda çok sayıda İETT otobüsünün arka arkaya beklemesi yer aldı.

Etiketler : iett iSTANBUL iSTANBUL OTOBÜS
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