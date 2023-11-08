VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail kana doymuyor... Mülteci Kampı'na saldırdı
Depremin yaraları sarılıyor... Konutlar hak sahiplerine teslim edilecek
Dezenformasyon Bülteni'nin 98. sayısı yyaımlandı
Depremzedeleri dolandıran zanlılar yakalandı
RTÜK'ten Flash Haber TV'ye ceza
Başkan Erdoğan Özbekistan'a ulaştı
08 Kasım 2023 Çarşamba 14:37:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 14:37:00

İstanbul'un bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'un Bağcılar ile Esenler ilçelerindeki bazı mahallelerde yarın su kesintisi yapılacak.

İstanbul'da, terfi merkezinde yapılacak iyileştirme çalışmaları kapsamında Bağcılar ve Esenler'de bazı mahallelerde yarın 10.00 ila 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılması planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kuruluşu İSKİ'den yapılan açıklamada, Mahmutbey Terfi Merkezi'nde iyileştirme çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Çalışmalardan dolayı Bağcılar ve Esenler'de bazı mahallelere yarın saat 10.00 ila 19.00 arasında su verilemeyeceği aktarılan açıklamada, kesinti yapılacak mahalleler şöyle sıralandı:

"Bağcılar ilçesinde Fevzi Çakmak, Demirkapı, Yüzyıl, Fatih, Göztepe, Güneşli, Kirazlı, Yenimahalle ve Mahmutbey mahalleleri. Esenler ilçesinde Tuna, Oruç Reis, Turgut Reis, Havaalanı, Fatih, Birlik, Kemer ve Tekstilkent mahalleleri."

Etiketler : istanbul su kesintisi çalışma
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup
Ameliyattan kurtuluş yok

Ameliyattan kurtuluş yok
Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj

Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj
Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı

Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı
Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

Zerrin Özer'in çifte mutluluğu
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim

Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar
Peynire hasret kaldı

Peynire hasret kaldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX