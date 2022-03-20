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20 Mart 2022 Pazar 15:47:00 - Güncelleme:20 Mart 2022 Pazar 15:47:00

İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkili oluyor

Kaynak: AA

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İstanbul'da 17 Mart'tan bu yana aralıklarla görülen kar yağışı, Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde yerini karla karışık yağmura bıraktı.

Kentte 3 gündür zaman zaman etkisini artırarak aralıklarla süren kar yağışı, sabahın erken saatlerinden itibaren bazı bölgelerde karla karışık yağmur şeklinde devam ediyor. Bazı ilçelerde kar yağışı hafif şekilde etkisi sürdürürken bazı ilçelerde ise yağış görülmedi.

Anadolu Yakası'nda Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'de ara ara hafif şekilde kar ve karla karışık yağmur görülüyor. Trafikte az sayıda araca rastlanırken D-100 kara yolu ve ana arterlerde yolların açık olduğu, bazı ara sokaklarda ise araçların kontrollü ilerlediği görüldü.

Avrupa Yakası'nın Kağıthane, Beşiktaş ve Şişli ile Eyüpsultan, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Alibeyköy, Fatih, Zeytinburnu ve Bayrampaşa ilçelerinde parçalı bulutlu havanın hakim olduğu görüldü. Bölgede gece aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, ana yollar ile ara sokakların açık olduğu gözlendi.

İBB Cep Trafik Uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 10.30 itibarıyla yüzde 8 olarak kaydedildi.

Sürücüler gece etkili olan kar nedeniyle zor anlar yaşadı

Gece bazı ilçelerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı yollar beyaz örtüyle kaplandı. Yoğun kar ve kayganlaşan zemin nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, trafik kazaları meydana geldi.

Başakşehir 2. ve 4. Etap ile Şahintepe Mahallesi, Küçükçekmece Sefaköy ve Halkalı Atakent Mahallesi ile İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Ümraniye Dudullu ve Altınşehir mahalleleri, Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı. Yoğun kar yağışından dolayı bazı mahallelerde araçlar ilerlemekte zorlandı.

Ümraniye Dudullu'da terminale gitmek üzere seyir halindeki yolcu otobüsünün şoförü yanlışlıkla dik yokuşlu bir yola girdi. Zeminin karlı ve kaygan olması nedeniyle yokuştan inmek istemeyen şoförün yardımına yolcular ve çevredeki vatandaşlar koştu. Tekerleklerinin altına örtü serilen otobüs, rampadan güçlükle çıkartılabildi.

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Yokuşu'nda, karlı ve kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Avcılar Mustafa Kemal Mahallesi'nde karla kaplanan yolda araçların yokuşta ilerlemekte zorlandığı görüldü. Esenyurt'taki rampada sürücüler, araçların kaymaması için güçlükle ilerledi.

Vali Yerlikaya'den karla mücadelede kurallara uyanlara teşekkür

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentin hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Vali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular, iyi pazarlar. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün 12.00 verilerine göre; İstanbul'da bugün havanın 12.00-24.00 arası parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Kar ve buzla mücadele döneminde kurallara uyan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : KAR İSTANBUL MARMARA
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