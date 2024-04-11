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İstanbul'un bayram çilesi: Metrobüs durağında izdiham
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11 Nisan 2024 Perşembe 20:28:00 - Güncelleme:11 Nisan 2024 Perşembe 20:28:00

İstanbul'un bayram çilesi: Metrobüs durağında izdiham

Kaynak: DHA

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İstanbul'da yaşanan trafik çilesi bayramda da sürüyor. Avcılar'daki metrobüs üstgeçidinde yaşanan yoğunluk izdihama neden oldu.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde metro ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Avcılar'da metrobüse en yakın durak olan İBB Sosyal Tesisleri durağında günboyu yaşanan yoğunluk izdihama dönüştü. Şirinevler metrobüs durağında da yoğunluk yaşanırken, Üsküdar metrosunda vatandaşlar kalabalık nedeniyle zor anlar yaşadı.

METROBÜS ÜST GEÇİDİNDE YOĞUNLUK

Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri durağındaki metrobüs üst geçidinde yoğunluk oluştu. Bebek arabalı ve engelli araçlarıyla durağa ulaşmaya çalışanlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar üst geçitte uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yoğunluktan şikayet eden bir vatandaş "Geldiğime geleceğime pişman oldum. Hiçbir yer engeliye uygun değil. Her taraf tümsek keşke gelmeseydim " diye konuştu. Başka bir vatandaş ise, "Şurayı görüyorsunuz İstanbul gibi büyük bir metropole yakışmayan bir görüntü. İnsanlarımız herşeyin en güzeline layık. Bu konuyla ilgili mutlaka çözüm üretilmesi gerekiyor. "dedi.

İstanbul'da Ramazan Bayramı boyunca metro metrobüs ve otobüslerin ücretsiz olmasını fırsat bilenler toplu taşımayı tercih etti. Şirinevler metrobüs durağında bekleyenler yoğunluk oluşturdu. Üsküdar'daki metro istasyonunda oluşan yoğunluk cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor

Etiketler : İstanbul metrobüs yoğunluk
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