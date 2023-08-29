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29 Ağustos 2023 Salı 12:41:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 12:41:00

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü

Kaynak: AA

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Marmara Bölgesi'nde bu yıl yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları yaklaşık 3 yıldan sonra yüzde 30'un altına düştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 23 Ağustos'ta yüzde 31,57 olan barajlardaki doluluk bugün itibarıyla yüzde 29,78'e kadar geriledi. Bu veri, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 19,23, Terkos'ta yüzde 15,97, Sazlıdere'de yüzde 14,38, Alibey'de yüzde 12,64, Büyükçekmece'de yüzde 9,16, Ömerli'de yüzde 62,62, Darlık'ta yüzde 44,37, Elmalı'da yüzde 19,67, Pabuçdere'de yüzde 3,84 ve Kazandere'de yüzde 9,35 olarak ölçüldü.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 258 milyon 68 bin metreküp seviyesinde kaldı.

Barajlar dışında kente su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2023'te 525 milyon metreküp su alındı.

Son 9 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 29 Ağustos tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 69,56, 2016'da yüzde 53,33, 2017'de yüzde 63,07, 2018'de yüzde 62,84, 2019'da yüzde 59,74, 2020'de yüzde 47,94, 2021'de yüzde 58,57, 2022'de yüzde 58,9 iken bugünkü oran yüzde 29,78 ölçüldü.

İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk en son 2 Kasım 2020 yılında yüzde 30'un altına düşmüştü. O dönemde barajlarda ölçülen su miktarı 29,79 olarak kayıtlara geçmişti.

Alibey Barajı'nda doluluk son 9 yılın en düşük seviyesinde

Alibey Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 38,96 olan doluluk oranı bugün yüzde 12,64'e düştü. Bu oran, barajdaki son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Kuruma noktasına gelen Büyükçekmece Barajı'nın su çekilen arazisinde hayvanların otladığı görüldü.

Barajda geçen yıl yüzde 65,74 olarak ölçülen su doluluk oranı bugün yüzde 9,16'ya düştü. Söz konusu oran 29 Ağustos baz alındığında son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Darlık Barajı'nda ise geçen yıl 29 Ağustos'ta yüzde 60,24 olarak ölçülen doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 44,37 oldu.

Elmalı Barajı'nda önceki sene 29 Ağustos'ta yüzde 57,24 olan doluluk oranı, son 6 yılın en düşük seviyesine inerek yüzde 19,67'ye düştü.

Istrancalar'da ise geçen yıl yüzde 48,11 olan doluluk oranı, bugün yüzde 19,23 olarak kaydedildi.

Kazandere Barajı'nda ise 29 Ağustos 2022'de yüzde 59,14 olarak ölçülen doluluk oranı, bugün 9,35'e kadar düştü.

Ömerli Barajı'nda bugün itibarıyla yüzde 62,62 olan su doluluk oranı geçen yılın aynı dönemde yüzde 63,05'tü.

Pabuçdere kuruma noktasına geldi

İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük olan baraj Pabuçdere oldu.

Barajda su doluluk oranı geçen yıl 29 Ağustos'ta yüzde 48,06 iken bugün yüzde 3,84 olarak kayıtlara geçti.

Sazlıdere Barajı'nda ise geçen yıl 29 Ağustos'ta yüzde 53,02 olan doluluk bugün itibariyle yüzde 14,38 oldu.

Terkos Barajı'nda su doluluk oranı yüzde 15,97 olurken geçen yıl aynı dönemdeki oran yüzde 57,54'tü.

"Taşıma suyla değirmen döndürüyoruz"

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, AA muhabirine, İstanbul'a su sağlayan barajlarda su açığının kuraklığın en büyük göstergesi olduğunu söyledi.

Marmara Bölgesi'nin eylülden beri su alamadığını belirten Özdemir, "Bu durum barajlardaki doluluk oranı düşürdü. Yeşilçay ve Melen'den şu ana kadar 525 milyon metreküp su çekildi. Taşıma suyla değirmen döndürüyoruz." diye konuştu.

Özdemir, İstanbul'un barajlarının artık alarm verdiğini vurgulayarak, "Barajlardaki su seviyesi artık tehlike sınırını geçti. Su kesintileri kapıda. İki aydan az suyumuz kaldı. İstanbul'un nüfusu çok yüksek. Bu nüfusu bu barajlar kaldırmaz. El Nino ve iklim değişikliği, yağışların azalmasının en büyük göstergesi. Artık tedbirlerin alınması lazım. Artık yağmur suyunun biriktirilmesi şart." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ İstanbul Aydın Üniversitesi SU
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