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27 Temmuz 2023 Perşembe 14:31:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 14:31:00

İstanbul'un Avcılar'da yangın! Ekipler olay yerine sevk edildi

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İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan Beysat Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kaplarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan Beysat Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kaplarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Etiketler : İstanbul Avcılar ilçesi Beysat Sanayi Sitesi
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