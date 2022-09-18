VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor
Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 2021-2022 sezonunda 250 bin tonu aştı
Doğal taş fabrikasında çarklar güneş enerjisiyle dönüyor
Genç milli güreşçi Nil Aktaş'ın hedefi dünya şampiyonluğu
Milli sporcu Yusuf Kaya, muaythaide dünya şampiyonluğunu hedefliyor
İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist Bursa'ya getirildi
İstanbul'un 4 ilçesi için sağanak uyarısı
Bakan Karaismailoğlu, Muğla'da restorasyonu yapılan tarihi köprüyü inceledi
Turistik trenlere yerli ve yabancı ilgisi yeni rotaları beraberinde getirecek
Bakan Bilgin EYT için tarih verdi!
Türkiye'de ilk ve tek! Görmek için akın ettiler
Türkiye'den ''Ruble'' hamlesi! 2,5 milyar dolar içeride kalacak
Sedat Peker'e darbe! Kritik isim İstanbul'a getirildi
Bakan Soylu'dan teröristlere mesaj: Ya sarı torba ya teslim
Bakanlıktan ikinci el araç satışı için yeni adım!
KKTC'den ABD'nin kararına tepki: Türkiye ile birlikte gerekli tedbirleri alacağız
MİT'ten Suriye'de çifte operasyon!
Başkan Erdoğan yeni konut hamlesi için tarih verdi! 2. etap seçim sonrası
Türkiye'nin denizdeki demir yumruğu
Bayraktar Kızılelma motor çalıştırdı!
Hollanda'da 30. terör festivali
ABD'den Rum'a silah satışına onay
Hindistan ormanlarında çita sürprizi: 70 yıl sonra döndüler
30'larımda anne olmak istedim
18 Eylül 2022 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:18 Eylül 2022 Pazar 13:30:00

İstanbul'un 4 ilçesi için sağanak uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'un Silivri, Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde beklenen yağışın İstanbul'un batısında gök gürültülü sağanak, batı ilçelerinde (Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece) yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : İstanbul Bölge Tahmin Silivri Çatalca Arnavutköy Büyükçekmece
Gerçek hayatta gözyaşı dökemem

Gerçek hayatta gözyaşı dökemem
Allı Turnam performansı

Allı Turnam performansı
Müzikal gösteri

Müzikal gösteri
Yap bir Güzellik!

Yap bir Güzellik!
Ekrana geri sayım

Ekrana geri sayım
Sahnede doğum günü sürprizi

Sahnede doğum günü sürprizi
Karadeniz romantizmi

Karadeniz romantizmi
Annesinin boyuna yetişti

Annesinin boyuna yetişti
Alkol tedavisi gördüm

Alkol tedavisi gördüm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes