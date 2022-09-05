İstanbul'u kana bulayacaktı... Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Delil kod adlı teröristin yakalandığını açıkladı.



Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Kılıçdaroğlu; Üzücü bir haber daha: HDPKK'nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK'nın değil Yunanistan'ın da ilgiye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.