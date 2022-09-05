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İstanbul'u kana bulayacaktı... Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı
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05 Eylül 2022 Pazartesi 00:37:00 - Güncelleme:05 Eylül 2022 Pazartesi 00:37:00

İstanbul'u kana bulayacaktı... Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı

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PKK'nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen Delil kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Delil kod adlı teröristin yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Kılıçdaroğlu; Üzücü bir haber daha: HDPKK'nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK'nın değil Yunanistan'ın da ilgiye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Etiketler : pkk terör örgütü istanbul saldırı terörist
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