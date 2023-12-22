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Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında teknik aksaklık: Yoğun yolcu durumu!
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22 Aralık 2023 Cuma 00:27:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 00:27:00

İstanbullunun çilesi bitmiyor... Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda arıza

Kaynak: AA

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Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.

Metro hattının Sabiha Gökçen Havalimanı yönünde teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılınca duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.

Kalabalık nedeniyle metro araçlarına binmek isteyenler güçlük çekti.

Arızanın giderilmesinin ardından metro seferleri normale döndü.

Etiketler : kadıköy-sabiha gökçen teknik arıza İBB
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