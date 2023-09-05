İstanbullunun çilesi bitmiyor: Arızalanan metrobüs nedeniyle vatandaşlar yolda kaldı

Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Cevizlibağ durağında yolcu alıp hareket ettikten kısa süre sonra henüz bilinmeyen nedenle arızalandı. Araçtan inen yolcular metrobüs yolundan yürüyerek durağa gitti.



Yolcular, farklı metrobüslere binerek yoluna devam ederken, arızalanan metrobüs, yolun kapanmaması için durağın ilerisindeki güvenli alana çekildi.