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05 Eylül 2023 Salı 18:35:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 18:35:00

İstanbullunun çilesi bitmiyor: Arızalanan metrobüs nedeniyle vatandaşlar yolda kaldı

Kaynak: AA

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Zeytinburnu'nda bir metrobüsün arızalanması nedeniyle araçtan inen yolcular durağa yürüdü

Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Cevizlibağ durağında yolcu alıp hareket ettikten kısa süre sonra henüz bilinmeyen nedenle arızalandı. Araçtan inen yolcular metrobüs yolundan yürüyerek durağa gitti.

Yolcular, farklı metrobüslere binerek yoluna devam ederken, arızalanan metrobüs, yolun kapanmaması için durağın ilerisindeki güvenli alana çekildi.

Etiketler : İBB İSTANBUL ULAŞIM
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