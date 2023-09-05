İstanbullunun çilesi bitmiyor: Arızalanan metrobüs nedeniyle vatandaşlar yolda kaldı
Kaynak: AA
Zeytinburnu'nda bir metrobüsün arızalanması nedeniyle araçtan inen yolcular durağa yürüdü
Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Cevizlibağ durağında yolcu alıp hareket ettikten kısa süre sonra henüz bilinmeyen nedenle arızalandı. Araçtan inen yolcular metrobüs yolundan yürüyerek durağa gitti.
Yolcular, farklı metrobüslere binerek yoluna devam ederken, arızalanan metrobüs, yolun kapanmaması için durağın ilerisindeki güvenli alana çekildi.
- İstanbullunun çilesi bitmiyor: Arızalanan metrobüs nedeniyle vatandaşlar yolda kaldı
- Datça açıklarında Yunanistan'ın ittiği 39 göçmen kurtarıldı
- AFAD 4 ili turuncu ve sarı kodla uyardı!
- Sudan'da bilanço artıyor: 7,1 milyon kişi yerinden edildi
- Deprem bölgesinde ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
- Barajlar alarm veriyor: Çanakkale'de su tüketimine getirilen kısıtlamalar uzatıldı