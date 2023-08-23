İstanbullunun bitmeyen çilesi! İlk günden arıza yaptı
Kaynak: Yeni Şafak
İstanbulların çilesine her gün bir yenisi ekleniyor. CHP'li İBB yönetimini tarafından belediye hizmeti neredeyse verilmeyen mega şehir arızalarla boğuşuyor. İETT otobüslerinin yolda kalmasıyla başlayan arıza dalgası, metrobüs klimalarının bozulmasıyla devam etti. Bakımsızlık nedeniyle raylı sistemlerde yaşanan yangınları şimdi de kontrol tekneleri takip ediyor. İBB'nin atık alan gemileri denetlemek amacıyla kiraladığı kontrol gemisi ilk gün arıza yaptı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbulluların hayatını zorlaştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. İstanbul'un CHP yönetiminin eline geçmeden önce adeta saat gibi işleyen toplu taşıma hizmetine darbe vuran İBB yönetimi, bakımsız bıraktığı araçları da kaderine terk etti. İBB yönetiminin bakımsızlık ve beceriksizliği nedeniyle İstanbul'daki İETT'ye ait yüzlerce araç yolda kaldı. Bazı araçlar ise çıkan yangınlar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
HER YERDE ARIZA HER YERDE BAKIMSIZLIK
Karayollarında başlayan arıza dalgasını İstanbullular için hayati öneme sahip olan metrobüsler takip etti. Yaz aylarında klimaları açılmayan araçlar vatandaşları canından bezdirdi. Bakımsızlık nedeniyle raylı sistemlerde de yaşanan büyük arızaları bu kez kontrol tekneleri takip ediyor. İBB'nin atık alan gemileri denetlemek amacıyla kiraladığı kontrol gemisi ilk gün arıza yaptı. Gemi bir aydır bakımda.
GEMİ İLK GÜN ARIZA YAPTI
Yeni Şafak'ın haberine göre, İBB'ye bağlı İstanbul Çevre ve Yönetim Sanayi A.Ş (İSTAÇ)'ın uluslararası ve transit geçen gemilerin bıraktığı, petrol, yağ çöp, filtrasyon toplamak için 3 milyon 400 bin TL'ye kiraladığı Ertaç isimli kontrol gemisi de arızadan nasibini aldı. İstanbul Çevre ve Yönetim Sanayi A.Ş (İSTAÇ), uluslararası gemilerin atıklarını toplamak hem çevre kirliliği hem de atıkların dönüştürülmesiyle ilgili çalışmaları yapan bir İBB kuruluşu. Uluslararası ve transit geçen gemilerin bıraktığı, petrol, yağ çöp, filtrasyon toplamak için özel donanımlı gemiler kullanılıyor. İBB bu gemileri denetlemek için de bir şirketle bir yıllığına 3 milyon 400 bin liraya anlaştı.
ERTAÇ BİR TÜRLÜ ÇALIŞMADI
İhaleden bir gün sonra, 18 Haziran'da göreve çıkan Ertaç isimli tekne, ana makine bölmesinde çıkan bir arıza nedeniyle geri getirildi. Aynı arıza 34 gün devam etti. Arada bir düzelse de tekrar tekrar arıza veren tekne bir türlü görevini yapamadı.
ÇALIŞMAYAN TEKNENİN PARASI YATIYOR
18 Haziran'da işe başlama tarihi belirtilen kontrol teknesi kiralama hizmet alım işinin hak ediş raporlarına ve kesilen faturalara ise Yeni Şafak ulaştı. İşe başladığı günden bu yana sadece 3 kez çalışan ve o günden beri arızalı olarak yatan teknenin Haziran ve Temmuz aylarına ait 2 hak ediş raporunun da hazırlandığı, ilk faturanın kesildiği ortaya çıktı. Teknenin çalıştığı bir günde de hava muhalefeti nedeniyle yattığı sadece 20 ve 22 Temmuz tarihlerinde aktif olarak çalıştığı öğrenildi.
- Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyonu aştı
- Çanakkale'deki orman yangınından etkilenen iki köy dronla görüntülendi
- Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
- İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 31'e düştü
- Bakan Koca'dan 'Eris varyantı Türkiye'de görüldü mü' sorusuna yanıt
- İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği açıldı