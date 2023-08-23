İstanbullunun bitmeyen çilesi! İlk günden arıza yaptı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbulluların hayatını zorlaştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. İstanbul'un CHP yönetiminin eline geçmeden önce adeta saat gibi işleyen toplu taşıma hizmetine darbe vuran İBB yönetimi, bakımsız bıraktığı araçları da kaderine terk etti. İBB yönetiminin bakımsızlık ve beceriksizliği nedeniyle İstanbul'daki İETT'ye ait yüzlerce araç yolda kaldı. Bazı araçlar ise çıkan yangınlar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

HER YERDE ARIZA HER YERDE BAKIMSIZLIK

Karayollarında başlayan arıza dalgasını İstanbullular için hayati öneme sahip olan metrobüsler takip etti. Yaz aylarında klimaları açılmayan araçlar vatandaşları canından bezdirdi. Bakımsızlık nedeniyle raylı sistemlerde de yaşanan büyük arızaları bu kez kontrol tekneleri takip ediyor. İBB'nin atık alan gemileri denetlemek amacıyla kiraladığı kontrol gemisi ilk gün arıza yaptı. Gemi bir aydır bakımda.

GEMİ İLK GÜN ARIZA YAPTI

Yeni Şafak'ın haberine göre, İBB'ye bağlı İstanbul Çevre ve Yönetim Sanayi A.Ş (İSTAÇ)'ın uluslararası ve transit geçen gemilerin bıraktığı, petrol, yağ çöp, filtrasyon toplamak için 3 milyon 400 bin TL'ye kiraladığı Ertaç isimli kontrol gemisi de arızadan nasibini aldı. İstanbul Çevre ve Yönetim Sanayi A.Ş (İSTAÇ), uluslararası gemilerin atıklarını toplamak hem çevre kirliliği hem de atıkların dönüştürülmesiyle ilgili çalışmaları yapan bir İBB kuruluşu. Uluslararası ve transit geçen gemilerin bıraktığı, petrol, yağ çöp, filtrasyon toplamak için özel donanımlı gemiler kullanılıyor. İBB bu gemileri denetlemek için de bir şirketle bir yıllığına 3 milyon 400 bin liraya anlaştı.

ERTAÇ BİR TÜRLÜ ÇALIŞMADI

İhaleden bir gün sonra, 18 Haziran'da göreve çıkan Ertaç isimli tekne, ana makine bölmesinde çıkan bir arıza nedeniyle geri getirildi. Aynı arıza 34 gün devam etti. Arada bir düzelse de tekrar tekrar arıza veren tekne bir türlü görevini yapamadı.

ÇALIŞMAYAN TEKNENİN PARASI YATIYOR

18 Haziran'da işe başlama tarihi belirtilen kontrol teknesi kiralama hizmet alım işinin hak ediş raporlarına ve kesilen faturalara ise Yeni Şafak ulaştı. İşe başladığı günden bu yana sadece 3 kez çalışan ve o günden beri arızalı olarak yatan teknenin Haziran ve Temmuz aylarına ait 2 hak ediş raporunun da hazırlandığı, ilk faturanın kesildiği ortaya çıktı. Teknenin çalıştığı bir günde de hava muhalefeti nedeniyle yattığı sadece 20 ve 22 Temmuz tarihlerinde aktif olarak çalıştığı öğrenildi.