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25 Ağustos 2023 Cuma 08:38:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 08:38:00

İstanbullunun bitmeyen çilesi! İBB'nin ulaşımı da merdiveni de arızalı

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Yolda kalan İETT otobüslerinin ardından yürümeyen merdivenler ve çalışmayan asansörler İstanbul'da ulaşımı çileye dönüştürdü. Metro ve metrobüs duraklarında bulunan 86 yürüyen merdiven ile çok sayıda asansör ve yürüyen bant sürekli arıza veriyor. İşe gidip gelen vatandaşlar, yaşlılar, hamileler, engelliler büyük zorluk yaşıyor. Raylı sistemlerdeki arıza durumu Metro İstanbul'un web sayfasında günlük olarak yayınlanıyor. 24 Ağustos itibarıyla, mega kentteki 40 yürüyen merdiven, 4 yürüyen bant ve 12 asansör arızalı.

İstanbul'da ulaşım her geçen gün daha da arapsaçına dönüyor. Buna bir de metro ve metrobüs duraklarında çalışmayan 40 yürüyen merdiven ve 12 asansör eklendi. İstanbullu için işe gidiş-dönüş artık çekilmez hâl aldı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), metro ve metrobüs duraklarında bulunan 86 yürüyen merdiven ile çok sayıda asansörü çalıştaramaması İstanbulluların toplu taşımada yaşadıkları sıkıntıları daha da çekilmez hâle getiriyor. Nüfusu 16 milyonu aşan İstanbul'da iş, okul başta olmak bir yerden bir yere gitmenin en hızlı yolu kuşkusuz toplu taşıma. Otobüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray bu yüzden İstanbulluların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

ÇOĞU AYLARDIR İPTAL

Yaşlı, engelli ve bebek arabasıyla toplu taşımayı kullananların öncelikli tercihi rahatlığından dolayı asansör ve yürüyen merdivenler oluyor.

Ancak ne zaman bakımı biteceğine dair bilginin paylaşılmadığı yürümeyen merdivenler ve çalışmayan asansörlerin yaşattığı mağduriyetten başta engelli ve yaşlılar olmak üzere tüm yolcular nasibini alıyor. İBB megakentteki raylı sistemlerdeki arıza durumunu ise günlük olarak Metro İstanbul'un web sayfasında duyuruyor. Buna göre 24 Ağustos itibarıyla toplam 40 yürüyen merdiven, 4 yürüyen bant ve 12 asansör arızalı.

YAŞLI VE HASTALAR YÜRÜMEK ZORUNDA

■ M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı: 2 yürüyen merdiven, 2 asansör çalışmıyor.

■ M1B Yenikapı-Kirazlı metro: 12 yürüyen merdiven çalışmıyor.

■ M2 Hacıosman-Yenikapı: 7 yürüyen merdiven çalışmıyor.

■ M3 Kirazlı-Kayaşehir: 1 yürüyen merdiven servis dışı.

■ M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı: Maltepe'de yürüyen bant yılsonuna kadar bakımda.

■ M5 Üsküdar-Çekmeköy: 10 yürüyen merdiven çalışmıyor.

■ M7 Yıldız-Mahmutbey Metro: 19 yürüyen merdiven, bir asansör çalışmıyor.

■ M8 Bostancı-Dudullu-Parseller: İnşaat çalışmaları 7 aydır devam ediyor, 27 yürümeyen merdiven bulunuyor.

■ M9 Bahariye ile Olimpiyat istasyonları: 4 merdiven çalışmıyor.

■ Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı: 1 asansör çalışmıyor.

Etiketler : Beylikdüzü-Söğütlüçeşme İBB CHP
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