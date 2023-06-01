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01 Haziran 2023 Perşembe 16:34:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 16:34:00

İstanbulluların derdi bitmiyor... Üst geçitteki İSKİ borusu patladı

Kaynak: IHA

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Kağıthane TEM Otoyolu Nurtepe bağlantı yolundaki bir üstgeçitte su borusu patlayınca ortaya ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bazı sürücüler yavaşlayarak araçlarını yıkarken, bazı motosikletliler de güçlükle yoluna devam etti. Olay nedeniyle otoyolda trafik meydana geldi.

TEM Otoyolu Kağıthane Nurtepe bağlantı yolunda sabah saatlerinde yola çıkan sürücüler ilginç bir manzarayla karşılaştı.

Bağlantı yolundaki bir üstgeçitte su borularının patlaması sonucu çok miktarda su otoyola akmaya başladı. Üstgeçitten adeta yağmur gibi akan sular nedeniyle sürücüler önce şaşırdı. Bazı sürücüler de yavaşlayarak araçlarını yıkadı. Yolda seyreden motosiklet sürücüleri ise köprünün altından geçmek istemedi. Bazı motosikletliler de gözünü karartıp köprünün altından geçip yoluna devam etti. Yaşanan ilginç anlar kameralara yansırken, su akışının durdurulması için olay yerine ekip sevk edildi.

"BİR TANE ARAÇ DURDU, ARACINI YIKAYARAK GEÇİYOR"

Olayla ilgili konuşan bir motosikletli, "Üst geçit borularını yapmadıkları için su patlamış. O yüzden geçemiyoruz. Şu an nasıl geçeceğimi bilmiyorum. Kenarda bekleyerek geçmeyi düşünüyorum" dedi. Diğer bir motosiklet sürücüsü ise, "Ben buradan hayatta geçemem. Ben anlamadım. Su bastı diyeceğim ama suyun nereden geldiğini düşünüyorum şu anda. Buradan nasıl geçelim? Ne suyu olduğunu bilmiyoruz. Kaskımı da yeni aldım. Kirlensin istemiyorum. Araçlar da yavaş yavaş geçiyorlar. Mesela bakın. Bir tane araç durdu, aracını yıkayarak geçiyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : kağıthane TEM otoyolu nurtepe
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