İstanbullulardan "Yarısı Bizden" kampanyasının bilgilendirme tırlarına yoğun ilgi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul" ve "Yarısı Bizden" kampanyası konusunda bilgilendirme amaçlı İstanbul'un çeşitli ilçelerine gönderilen tırlara vatandaşlar yoğun ilgili gösterdi.

Ev ve işyerlerinin kentsel dönüşümünü yaptırmak isteyen İstanbullular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol haritasını açıkladığı "Yarısı Bizden" kampanyası ve kentsel dönüşüm projelerinin detaylarını öğrenmek için Üsküdar ve Bağcılar ilçelerindeki bilgilendirme tırlarını ziyaret etti.

Bu kişilerden Üsküdarlı Razen Tezel, "Devlet çalışıyor ve bu eski yapılardan kurtulmak istiyor. İnsan odaklı çalışmak istiyor. İnsanların sağlığına önem veriyor. İlk başta Cumhurbaşkanı'mıza, ondan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, çok güzel bir çalışma." ifadelerini kullandı.

Tezel'in bu sözleri üzerini değerlendiren Bakan Özhaseki, "Razen kardeşimiz ne güzel söylemiş. 'Devlet eski yapılardan kurtulmak istiyor. İnsan odaklı çalışmak istiyor'. Odağımızda sadece milletimiz var. İnşallah 'Yüzyılın Dönüşümü' ile İstanbul'daki sağlıksız yapı stokunu devlet-millet el ele temizleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

DÖNÜŞÜME 1,5 MİLYON LİRA DESTEK VERİLECEK



Tırlardan biri bugünden itibaren Bağcılar ilçesinde bilgilendirmeye devam ederken, diğer tır ise Pendik ilçesinde İstanbullularla buluşacak. Bilgilendirme tırlarında 27 Ocak'a kadar uzman personel tarafından vatandaşlara, "Yarısı Bizden" kampanyası ve kentsel dönüşüm projelerinin detayları anlatılacak.

İstanbul'un dönüşümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başlattığı "Yarısı Bizden" kampanyası ile vatandaşlara 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye olmak üzere toplam 1,5 milyon lira destek verilecek.