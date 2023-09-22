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22 Eylül 2023 Cuma 17:40:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 17:40:00

İstanbullulardan İmamoğlu'na sert tepki! "Böyle hizmet mi yapılır"

Kaynak: IHA

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Söğütlüçeşme-Beylikdüzü metrobüsü Perpa durağında arızalandı. Aynı güzergahtan gelen metrobüsler ise yoluna devam edemezken, yüzlerce yolcu mağdur oldu. Duruma tepki gösteren vatandaşlardan biri, "Böyle hizmet mi yapılır" diye isyan etti.

Söğütlüçeşme - Beylikdüzü metrobüsü Perpa durağında arızalandı. Metrobüste bulunan vatandaşlar bir süre araç içinde bekletildi. Metrobüs arıza nedeniyle duraktan hareket edemeyince aynı güzergahta bulunan metrobüsler de yoluna devam edemedi. Araçtan indirilen yolcular başka bir araca nakledilirken, insan seli meydana geldi. Yolcular ters istikametten gelen bir metrobüse bindirildi. Mağdur olan yolcular yaşanan duruma isyan ederken, bir vatandaş ise "Böyle hizmet mi yapılır" diye tepki gösterdi.

Etiketler : metrobüs metrobüs arıza iett iett sorunu
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