İstanbullular panik içinde tahliye edildi... Yine İETT, yine yangın
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde İETT otobüsünde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Son zamanlarda kaza, arızalanma ve yangınlar ile gündeme gelen İETT otobüslerine İBB tarafından çözüm bulunamaması tepkilere neden oldu.
Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Necip Fazıl Bulvarı'nda seyir halindeki 14A hattında çalışan İETT otobüsünde yangın çıktı.
Yolcuların tahliye edildiği otobüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle Necip Fazıl Bulvarı'ndaki trafik akışında aksaklık yaşandı.
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- İstanbullular panik içinde tahliye edildi... Yine İETT, yine yangın