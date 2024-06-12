Bayramda hava nasıl olacak?

Yaz ayının gelmesiyle sıcaklıklarda artıyor. Kurban Bayramı'nın yaz aylarına denk gelmesiyle hava durumu ve bayram boyunca sıcaklıkların nasıl seyredeceği merak konusu oldu.

Kurban Bayramı hava durumu tahmini belli oldu. Kurban bayramı için hava tahmin raporlarını aktaran 24 TV Meteoroloji Editörü Eldebiran Ayan, "Arefe günü Marmara'da, Karadeniz'de İç Anadolu ve Ege'nin iç kısımlarında yağmur başlıyor. Sonrasında bayramın birinci günü Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi yağışlı.

Bu yağışlar aşırı bir ısınmanın ardından gelecek sağanaklar olduğu için lokal alanda şiddetli yağış bırakabilir. Özellikle Arefe günü için dikkat etmek gerekiyor. Cuma günü Trakya'da, cumartesi günü de Marmara ve Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'da şiddetli yağış olabilir. Bayrama şiddetli yağış ve selle başlayabiliriz. Bu sebeple sıcakla mücadelemizin ardından şiddetli yağışla da mücadelemiz devam edecek." diye konuştu.

Türkiye'de çöl sıcaklarıyla mücadelenin sürdüğünü belirten Ayan, "Projeksiyona baktığımızda (sıcaklık) 2024, 2023'ün de rekorunu kıracak gibi gözüküyor. Haziran, Temmuz ve Ağustos dönemi normallerin üzerinde en sıcak yaz olma yolunda hızla ilerliyor." ifadesini kullandı.

Ayan, "Hava ısındıkça biz klima açıyoruz, klima açtıkça havaya saldığımız emisyon artmaya devam ediyor. Dolayısıyla elektrikli aletleri kullanırken iki kere düşünmek gerekiyor" dedi.