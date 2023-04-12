İstanbullular dikkat: Seferler iptal oldu
Kaynak: AA
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.
Anlık güncellenen iptal ve seferler "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebiliyor.
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