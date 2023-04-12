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12 Nisan 2023 Çarşamba 07:38:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 07:38:00

İstanbullular dikkat: Seferler iptal oldu

Kaynak: AA

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İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.

Anlık güncellenen iptal ve seferler "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebiliyor.

Etiketler : İstanbul hava şartları Şehir Hatları AŞ'

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