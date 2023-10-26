İstanbullular dikkat! Sağanak yağış geliyor...

Meteoroloji, 26 Ekim 2023 Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Sağanak yağmurların Trakya, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olması bekleniyor. Yayımlanan rapora göre bugün yurt genelinde etkili olması beklenen hava olayları ve sıcaklıklar şöyle...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin güney ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 20°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 20°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi çok bulutlu, öğle saatlerinde Kuzey Ege kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 23°C

Az bulutlu

DENİZLİ 15°C, 28°C

Az bulutlu

İZMİR 17°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 10°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 9°C, 24°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA 13°C, 25°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 26°C

Az bulutlu

KONYA 9°C, 25°C

Az bulutlu

YOZGAT 10°C, 24°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU 10°C, 25°C

Az bulutlu

DÜZCE 12°C, 29°C

Az bulutlu

KASTAMONU 9°C, 27°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 27°C

Az bulutlu

SAMSUN 17°C, 26°C

Az bulutlu

TOKAT 14°C, 28°C

Az bulutlu

TRABZON 19°C, 24°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 9°C, 24°C

Az bulutlu

VAN 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 15°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 20°C, 29°C

Az bulutlu ve açık