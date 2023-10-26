İstanbullular dikkat! Sağanak yağış geliyor...
Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre, Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli lodos etkili olacak. Lodosla birlikte Trakya, kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yağmur bekleniyor. Sağanak yağmurların sabah saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor...
Meteoroloji, 26 Ekim 2023 Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Sağanak yağmurların Trakya, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olması bekleniyor. Yayımlanan rapora göre bugün yurt genelinde etkili olması beklenen hava olayları ve sıcaklıklar şöyle...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin güney ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 20°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 20°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi çok bulutlu, öğle saatlerinde Kuzey Ege kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 23°C
Az bulutlu
DENİZLİ 15°C, 28°C
Az bulutlu
İZMİR 17°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 21°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 9°C, 24°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA 13°C, 25°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 26°C
Az bulutlu
KONYA 9°C, 25°C
Az bulutlu
YOZGAT 10°C, 24°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU 10°C, 25°C
Az bulutlu
DÜZCE 12°C, 29°C
Az bulutlu
KASTAMONU 9°C, 27°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 25°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 27°C
Az bulutlu
SAMSUN 17°C, 26°C
Az bulutlu
TOKAT 14°C, 28°C
Az bulutlu
TRABZON 19°C, 24°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ERZURUM 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 9°C, 24°C
Az bulutlu
VAN 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 15°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 20°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
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