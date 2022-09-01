İstanbullular dikkat: Sağanak etkili olacak
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, özellikle pazar gününe kadar İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağmur etkili olacak. Yağışlar, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da bekleniyor. İşte güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji'den yayımlanan 5 günlük rapora göre İstanbul dahil birçok kentte sağanak yağış etkili olacak. Ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Sinop hariç) Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Bu akşam saatlerinde Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük Kastamonu ve Eskişehir ile Bursa'nın doğu çevreleri ve Ankara'nın Nallıhan ilçesinde görülecek yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-6 derece, diğer yerlerde 1-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya ile Bursa'nın doğu ilçelerinde görülecek sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 20°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 21°C, 35°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, güney çevreleri akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 22°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 14°C, 30°C
Öğleden sonra parçalı bulutlu
KARS 13°C, 34°C
Öğleden sonra parçalı bulutlu
MALATYA 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 29°C
Öğleden sonra parçalı bulutlu
EGE
Öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 17°C, 31°C
Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 22°C, 33°C
Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 24°C, 31°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Öğleden sonra Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 22°C, 28°C
Öğleden sonra iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu
HATAY 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 14°C, 31°C
Öğleden sonra parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 29°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
Öğleden sonra Ankara'nın kuzeybatı çevreleri ile Eskişehir'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğleden sonra bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 19°C, 32°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bu akşam Nallıhan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI 16°C, 36°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 19°C, 30°C
Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bu akşam beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde bu akşam görülecek sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bu akşam saatlerinde görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 22°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bu akşam saatlerinde görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 18°C, 30°C
Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bu akşam saatlerinde görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 25°C, 32°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C, 38°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 25°C, 36°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM 15°C, 35°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 23°C, 30°C
Parçalı bulutlu
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