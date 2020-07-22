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22 Temmuz 2020 Çarşamba 18:12:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 18:44:00

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

Kaynak: DHA

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Ayasofya Camii'nin Cuma günü ibadete açılması öncesinde kapatılacak yollar duyuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden Ayasoyfa Camii'nin Cuma günü ibadete açılması öncesinde kapanacak yollar duyuruldu.

Perşembe günü saat 20.00'dan itibaren Ankara Caddesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi, Sarayburnu Gülhane Caddesi, Ahırkapı Caddesi, Aksakal Sokağı, İshakpaşa Caddesi, Küçükayasofyadan Torun Sokağa Katılım, Nakil Bent Sokak, Tavukhane Sokak, Peyhane Sokak, Klodfarer Caddesi, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane İçerisi, Alemdar Caddesi ve Tarihi Yarımadaya Bağlanan Yollar kapalı olacak.

Saat 20.00'dan 05.00' a kadar alternatif olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı, D 100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Galata Köprüsü güzergâhları kullanılabilecek.

Cuma günü saat 05.00 itibariyle kapatılacak olan yollar ise, Sahil Kenedy Caddesi Taşhanlar Varyant ile Sirkeci Meydan Arası Çıkan Tüm Cadde ve Sokaklar, Galata Köprüsü, Namık Kemal Caddesi, Ordu Caddesi, 10. Yıl Caddesi Topkapı Tünelden Sahil İstikametine, Ragıp Gümüşpala Caddesi Atatürk Köprüsünden Sirkeci İstikametine, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı Hipodrom Önünden Sahil İstikametine, Ahırkapı Caddesi Sultanahmet İstikametine, İshakpaşa Caddesi, Aksakal Sokak, Ebusuud Caddesi, Küçükayasofya Caddesi, Torun Sokak, Tavukhane Sokak,Nakilbent Sokak, Klodfarer Caddesi, Peykhane Caddesi, Cemal Yener Tosyalı, Revani Çelebi Sokak,Hacı Kadın Caddesi, Divanyolu Caddesi, Piyeloti Caddesi Kadırga Caddesinden İtibaren, Dostluk Yurdu Sokak, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane Parkı Girişleri, Hayriye Tüccarı Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi, İmran Öktem Caddesi, Reşadiye Caddesi ve Ankara Caddesi kapatılacak.

Kapalı olan yollara alternatif olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı, D 100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Türkeli Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Fevzipaşa Caddesi'nin kullanılabileceği bildirildi.

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