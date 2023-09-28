İstanbullular deniz kirliliğini engellemek için kurulan tesise isyan etti

Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi tam kapasite çalıştırılmadığı için arıtılmayan çamurlu su Marmara Denizi'ne akıyor. Bu durum etrafa çok fazla koku yayarken, yaz boyu sivri sineğe de neden oldu. Vatandaşlar, "Yeşilköy, Ataköy, Bakırköy sahili pislikten geçilmiyor" sözleriyle tepki gösterdi.

"GÜNEŞ PLAJI, BU KİRLİLİKTEN DOLAYI KAPALI"

Yeni Şafak'ta yer alan haberde konuyla ilgili Bakırköy halkının şikayetçi olduğunu ifade eden AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Cuma Parlak, "8 çökertme havuzunun 3'ü çalıştırılıyor. Tam kapasite çalışmadığı için tesise gelen su arıtılmadan direkt denize dökülüyor. Bu durum da ciddi deniz kirliliğine neden oluyor. Halk plajı olarak bilinen Güneş plajı, bu kirlilikten dolayı kapalı. Bu tesiste aynı zamanda çökertilmiş çamurdan enerji üretilip elektrik elde ediliyor. Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinde maalesef bu tesis bir dönem çalıştırılamadı" dedi.

"DENİZE O KADAR FAZLA PİSLİK AKIYOR Kİ RENGİ DEĞİŞTİ"

30 yıldır Ataköy'de esnaflık yapan Saadet Kulakçıoğlu, "Artık ne yapacağımızı şaşırdık, şikayet ettiğimiz halde sorun çözülmüyor. Denize o kadar fazla pislik akıyor ki rengi değişti. Vatandaşlar plajları kullanamıyor. Yeşilköy, Ataköy, Bakırköy sahili pislikten geçilmiyor" diye konuştu. Bakırköy'de esnaf temsilcisi olan Mesut Çağlar ise şunları kaydetti: "Buradaki sorun sadece Ataköy'ü ilgilendirmiyor. Denize akan arıtılmamış su denizlerimizi kirletiyor."