İstanbul'da toplu taşıma çilesi bitmek bilmiyor!

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27 Eylül 2021 Pazartesi 14:01:00 - Güncelleme:27 Eylül 2021 Pazartesi 15:03:00

İstanbullu haftaya çileyle başladı: Uzunçayır metrobüste akılalmaz görüntü!

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Uzunçayır Metrobüs durağına kurulan iskele vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sabahın erken saatlerinde durağa gelenler, oluşan uzun kuyrukta çileden çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki metrobüs skandalları bitmek bilmiyor. Sabahın erken saatlerinde okul ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar Uzunçayır Metrobüs durağında kötü bir sürprizle karşı karşıya kaldı.

Uzunçayır metrobüs durağı girişine koyulan iskele vatandaşlara zor anlar yaşattı. Uzun kuyrukların oluştuğu metrobüs yolunda vatandaşlar çileden çıktı.

Vatandaşlar yaşadıkları zorlukları sosyal medyadan da paylaşarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepkilerini dile getirdi.

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrobüs Uzunçayır Metrobüs
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