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23 Ekim 2023 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 15:00:00

İstanbul'dan Gazze'ye İsrail'e tepki yürüyüşü

Kaynak: AA

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Filistin halkının yaşadığı zulme dikkat çekmek isteyen bir grup, İstanbul'dan Gazze'ye yürümeye başladı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösteren bir grup, İstanbul'dan Gazze'ye yürüyüş başlattı.

Şair ve yazar Mehmet Akıncı, İsrail'in saldırıları altında kalan Filistin halkının yanında olduğunu göstermek amacıyla 7 arkadaşıyla birlikte Gazze'ye yürümeye karar verdi. Kadıköy'den hareket eden grup, Ankara, Hatay üzerinden giderek 30 gün sonra Gazze'de olmayı planlıyor.

Yürüyüş öncesi konuşan Akıncı, İstanbul'dan Filistin'e yürümenin aslında bir rüya olduğunu belirterek, "Ancak biz hiç çekinmeden, realite, konjonktür denilen kabusun gerçekliğine kanmadan, tercihimizi bu rüyadan yana kullanıyoruz." dedi.

Yürüyüşün, Filistin halkına destek vermek için temsili bir hareket olduğunu dile getiren Akıncı, güçlerinin neye yeteceğini, nereye kadar yol alabileceklerini bilmediklerini dile getirdi.

Bir an önce yola çıkmak amacıyla yürüyüşü duyurmak için beklemediklerini belirten Akıncı, "Bir an önce yola çıkmayı düşündüğümüz için sınırlı sayıda katılım oldu. 30 gün sürebilecek bir yolculuğumuzun ara katılımlara açık olduğunu belirtmek istedik. İnsanların bir saatliğine, bir günlüğüne bu yürüyüşe eşlik etmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akıncı, yürüyüşün başlangıç noktası olarak Kadıköy'deki Ayrılık Çeşmesi'nin seçilmesinin de bir anlamı olduğunu dile getirerek, "Ayrılık Çeşmesi'nin tarihi bir anlamı ve değeri var. Atalarımızın hac yolculuğuna çıkan alayları uğurlamak için seçtikleri bir nokta. Bir uğurlama ve ayrılma noktası, biz bu tarihi anlama da gönderme yapmak istedik." şeklinde konuştu.

YÜRÜYÜŞE KATILMAK İSTEYENLER "HURYURUYUS" HESABINDAN İLETİŞİM KURABİLİR

Gazze'ye yürümek fikrinin nereden geldiğine de açıklık getiren Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir çağda, bir sürü araç gereç varken yürümenin, böyle bir yavaşlığın tercih edilmesi, öncelikle bir fikrin inatla ısrarla yerleşmesi için, bunun sıcak tutulması, her gün yeniden gündeme gelmesi için. Bu yolu seçerken umduğumuz çok fazla bir şey yok fakat aynı zamanda umduğumuz çok fazla şey de var. Mümkünlerin en iyisi ile muhtemellerin en kötüsü arasındayız. Yani hiçbir şeye yaramayabilir ya da bir çok anlama gelip bir sürü işe de yarayabilir. Bu Allah'ın takdiri, bizler bir adım atacağız inşallah."

Açıklamanın ardından, grup Gazze'ye ulaşmak üzere yürüyüşe başladı.

Yürüyüşü takip etmek ya da katılmak isteyenlerin, grubun "huryuruyus" adıyla açılan sosyal medya hesaplarından iletişim kurabilecekleri bildirildi.

Etiketler : israil filistin yürüyüş
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