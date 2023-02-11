İstanbul'dan deprem bölgesine 548 hekim, 1449 sağlık personeli
Kaynak: AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'dan bölgeye 548 hekim, 1449 sağlık personeli, 111 ambulans ve UMKE aracı, 1 seyyar hastane gönderildiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depremlerin ardından bölgeye yapılan sağlık desteği hakkında paylaşımda bulundu.
Yerlikaya, "Kahraman sağlık çalışanlarımız deprem bölgesinde aralıksız hizmet vermeye devam ediyorlar. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 548 hekim, 1449 sağlık personeli, 111 ambulans ve UMKE aracı, 1 seyyar hastane ile yaralarımızı sarmak için görevlerinin başındalar." ifadelerini kullandı.
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