İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 151 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin tespit edilip suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Bağcılar, Bahçelievler, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Pendik, Silivri, Şişli ve Ümraniye'de düzenledikleri operasyonlarda 151 şüpheliyi yakaladı.

Adreslere yapılan aramalarda 286 kilo 693 gram esrar ile 42 gram kokainin yanı sıra çeşitli miktarlarda sentetik hap ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 17 mermi, 5 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 266 bin 475 lira ile 100 dolar bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 18 Ocak tarihinde yapılan operasyonlarda:



▪️286 KİLO ESRAR

▪️9.900 CAPTAGON ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde

ELE GEÇİRİLDİ



151 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



İstanbul Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler�� — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 19, 2023

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün operasyon düzenlendiğini belirtti.