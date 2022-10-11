VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Assos ve Troya tünelleri ile Kaz Dağları'nı sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkardık"
Kızılcahamam'da otelden düşen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davada karar
Bakan Kirişci çiğ süt destekleme prim tutarını artırdıklarını duyurdu
DSÖ: Haiti'de 224 şüpheli kolera vakası bulunuyor
TİKA'dan talasemi hastalığıyla mücadelede Pakistan'a ekipman desteği
İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı
Milli Savunma Bakanı Akar, Macar mevkidaşı ile telefonda görüştü
Lübnan tezkeresi Meclis'e sunuldu!
16 soruda 'İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyası'nın merak edilenleri
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Eğreti ata binen çabuk iner
20 ve 25 milimetre toplar yerli ve milli üretilecek
Fransa'da akaryakıt istasyonunu 'işgal eden' gençler, benzini belirledikleri fiyattan sattı
İsrail Başbakanı Lapid: İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardık
Yunan panikledi! Tehlikeli sularda yüzüyorlar
Talasemi hastası 3 kardeşin kök hücre mutluluğu
Edirneli ikizler olimpiyatlara hazırlanıyor
Turistleri şaşırtan tekneli yazmacı teyze
50 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor
Heyecanlandıran TOGG açıklaması: Çok ucuz olacak!
Çok sayıda Avrupa ülkesi Türkiye ile temasa geçti
Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu
Anayasa Mahkemesinden psikolojik taciz iddiasıyla yapılan başvuruda hak ihlali kararı
Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenleme için Bilim Komisyonu kuruldu
"Hablemitoğlu suikastının azmettiricisi Fetullah Gülen" tespiti
11 Ekim 2022 Salı 16:17:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 16:17:00

İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bıraktığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Besra Yalçın hakkında 21 yıl 9 aydan 49 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Nisan saat 05.55 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ile Şakir Zümre Caddesi'nin kesiştiği yerde yüksek sesli patlama olduğu şeklinde ihbar yapıldığı anlatıldı.

Adresin, iddianamede "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer alan TÜGVA'nın Gaziosmanpaşa Temsilciliği olduğu bildirilerek, patlamanın etkisiyle Şakir Zümre Caddesi tarafında bulunan ara boşlukta klima ünitesinin parçalandığı, etrafta cam, demir ve siyah bez parçaların bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, olay yerini gösteren kamera kayıtlarına göre, saat 05.40 sıralarında Şakir Zümre Caddesi üzerinden gelen dış görünüş itibarıyla kadına benzeyen, yüzü kapalı ve çarşaflı şüphelinin TÜGVA'nın önünde 10 saniye bekledikten sonra olay yerine bir cisim bırakıp Cengiz Topel Caddesi üzerinden ayrıldığı aktarıldı.

İlk incelemede patlamaya neden olan cismin el yapımı, zaman ayarlı, boru tipi bomba olduğunun anlaşıldığı dile getirilerek, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Besra Yalçın'ın Halkların Birleşik Devrim Hareketi çatısı altında yer alan TKEP/L (Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist) terör örgütü üyesi olduğu vurgulandı.

İddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti çerçevesinde tehlikeli madde bulundurmak", "kamu malına zarar vermek" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 21 yıl 9 aydan 49 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Etiketler : tügva patlayıcı iddianame
Pop ile arabesk birleşti

Pop ile arabesk birleşti
Akustik atılım

Akustik atılım
Formunu pilatese borçlu

Formunu pilatese borçlu
Luna'nın kitabının geliri Masal'a

Luna'nın kitabının geliri Masal'a
Donuk omuz sendromu oldum

Donuk omuz sendromu oldum
‘Yasak Elma'ya ‘Sevda'lı

‘Yasak Elma'ya ‘Sevda'lı
Yağmurlu havada deniz keyfi

Yağmurlu havada deniz keyfi
Alamadığı eşya 28 milyon kazandırdı

Alamadığı eşya 28 milyon kazandırdı
3 yıl sonra Harbiye'de

3 yıl sonra Harbiye'de

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX