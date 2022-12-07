İstanbul'daki "Tinder" dolandırıcılığında ikinci perde!

Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder'da çok sayıda kadını milyonlarca dolar dolandıran İsrailli Simon Leviev vakasının bir benzeri İstanbul'da yaşandı. Rotterdam Uluslararası İş Fakültesinde profesör olan Carolina Berrocal 2 çocuğunun babasını 2020'de kaybedince bunalıma girdi.

Belçika'da yaşayan kadın bu yıl Tinder'a üye olmuş çok geçmeden de Hollandalı Patrick Anderson ile tanışmıştı. Yol ve köprü projelerinde çalışan bir mühendis olduğunu söyleyen Anderson, makine ve parça almak için kısa süreliğine İstanbul'a seyahat edeceğini anlattı

"İSTANBUL'A GİTTİM" BAHANESİ

Sabah'ta yer alan habere göre: İstanbul'a geldiğini iddia eden adam, makine alımı için ödeme yapmak istediğini, hesabında 690 bin dolar olduğu halde internet iyi çekmediği için yapamadığını iddia ederek profesörden firmaya 300 bin dolar göndermesini rica etti.

Erkek arkadaşını zor durumda bırakmak istemeyen Berrocal, parayı atmıştı. Otelde mahsur kaldım, hesabım bloke edildi gibi çeşitli bahanelerde yaklaşık 7 Milyon 500 bin lira dolandırdı.

HOLLANDALI İŞ ADAMI YERİNE AFRİKALI ÖĞRENCİ ÇIKTI

Durumdan şüphelenen kadın, bu son diyerek transferi yaptı ve gönderdiği paraların hepsini geri istemişti. Anderson, düzenlendiği sahte belge ile kendisine 10 milyon dolar gönderildiğini belirten hesabındaki blokeyi kaldırmak için 200 bin dolar gerektiğini söyleyince; Carolina, şüphelerinin peşine düşmüştü.

Erkek arkadaşı sandığı adamı araştırmaya başlayan profesör kadın, Patrick Anderson isminin sahte, fotoğraftaki kişinin ise Amerikalı bir yaşam koçu olduğunu, para gönderdiği kişilere ulaşarak şahsın İstanbul Marmara Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Sierra Leonelı Alie Koroma olduğunu öğrenmişti.

EVLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çareyi savcılıkta arayan Berrocal avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma dosyasında yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Tinder'da sahte profil açıp kadınların güvenini kazanıp ardından iş bahanesiyle dolandırmayı hedefleyen Tinder avcısı Alie Koroma'nın evli olduğu ortaya çıktı.

5 MİLYONLUK EĞİTİM DANIŞMANLIK ŞİRKETİ KURDU

Tinder profiliyle ortak hiçbir özelliği bulunmayan Koroma'nın, profesörden tırtıkladığı paralarla geçtiğimiz Haziran ayında 5 milyon lira sermayeli Salone Turk Eğitim Danışmanlık şirketi kurduğu ortaya çıktı. Alie Koroma, Caroina Berrocal'nın para göndermesi için her defasında farklı hesap bilgisi verdiği de öğrenildi.

ABD'Lİ YAŞAM KOÇUNUN FOTOĞRAFLARINI KULLANDI

Koroma'nın ayrıca Belçikalı profesörü ağına düşürebilmek için "patrickandersonjack", "jack_patrick007" ve "Patrick Anderson" adları altında 3 ayrı sahte sosyal medya hesabı açtığı, kullandığı profil fotoğraflarının ise Amerikalı yaşam koçu ve yazar Jordan Bach'e ait olduğu ortaya çıktı.

4 KİŞİ HAKKINDA DAHA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Carolina Berrocal, para gönderdiği dört banka hesabı sahibi kişinin de ismini savcılıkla paylaşarak bu kişilerin de olayla bağlantısı olabileceğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Savcılık tarafından olayla ve kişilerle alakalı soruşturma başlatıldı.