Twitter'dan siyasi operasyon

Yerli ve milli içerikleri perdeleyen algoritması ve FETÖ-PKK destekçisi hesapların paylaşımlarını öne çıkarmasıyla eleştirilerin hedefinde olan Twitter ise tarihi mitinge olan hazımsızlığını #TürkiyeSanaEmanet etiketini sistematik olarak Keşfet/Gündem listesinden düşürmesiyle bir kez daha gösterdi.



PKK'lı ve FETÖ yanlısı isimleri öne çıkaran algoritmasıyla eleştirilerin hedefinde olan sosyal medya platformu Twitter, yeni bir skandala daha imza attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirdiği tarihi miting ile coşkulu kalabalığa hitap ederek, 14 Mayıs seçimleri için güçlü mesajlar verdi.



TWİTTER SİYASİ OPERASYONLARINA HIZ VERDİ

Siyasi operasyonlarına hız veren Twitter seçim maratonunun başlamasından itibaren ilk olarak FETÖ ve PKK yanlısı hesapları öne çıkardı, çeşitli iftira kampanyaları ve kara propagandaların yayılmasına önayak oldu. Seçimlere doğru yaklaşırken daha da gaza basan Twitter, AK Partili vatandaşların paylaşımlarını 'algoritma' düzenlemesi adı altında daha az gösterirken, geçtiğimiz günlerde de yine Türkiye Yüzyılı etiketini gizleme çabasına girişti.

BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ HAZIMSIZLIĞI

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi için de siyasi operasyonun düğmesine basan Twitter, #TürkiyeSanaEmanet hashtagi altında yapılan milyonlarca paylaşımı da bilinçli biçimde engelledi. Türkiye Gündemi/Keşfet listesine giren etiketi sistematik olarak engelleyen Twitter'ın hazımsızlığını gizleyemediği operasyonu mobil/masaüstü versiyonlarındaki farklılık ile ayrıca kanıtlandı.