İstanbul'daki son anket sonucunu açıkladı! Kurum mu İmamoğlu mu önde?

Yerel seçim takvimi işlerken partiler çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti'nin yerel seçim çalışmaları kapsamında yoğun mesaisi sürüyor. Bu süreçte muhalefette ise koltuk kavgaları devam ediyor. Peki halk ne düşünüyor? Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir son anket çalışmalarını paylaştı.

"AK PARTİ'NİN SEÇİMDE BAŞARILI ÇIKACAĞINI DÜŞÜNENLERİN ORANI %52"

Muhalefette bir liderlik problemi olduğunu belirten Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, "Genel olarak kamuoyundaki algı AK Parti'nin daha başarılı çıkacağı yönünde ve AK Parti'nin adaylarının diğer partilerin adaylarına göre daha iyi olduğu yönünde. Biz bunu ölçtük ve AK Parti'nin seçimde daha başarılı çıkacağını düşünenlerin oranı yüzde 52, CHP'nin daha başarılı çıkacağını düşünenlerin oranı yüzde 27. Yine AK Parti'nin adaylarının daha iyi olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 40 iken, CHP'nin adaylarının daha iyi olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 26. Dolayısıyla burada yarı yarıya bir fark var. Ama gelen olarak bakıldığı zaman CHP'nin bir yönetilememe problemi var. Ortada bir liderlik problemi var, bir genel başkanın olmadığı, kimin elini kaldıracağını bile bilmeyen bir genel başkandan bahsediyoruz. Böyle bir ortam içerisinde bakıldığı zaman bu problemlerin ciddi oranda kendisini gösterdiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"MURAT KURUM 1.1 PUAN ÖNDE"

İmamoğlu'na karşı Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un daha sorun çözecek bir profilde görüldüğünü söyleyen Daşdemir, "Yaptığımız araştırmaya göre Ekrem İmamoğlu'na karşı Murat Kurum'un 1.1 puan daha önde olduğu bir sonuç çıktı. (Kurum) 36.7'ye (İmamoğlu) 35.5 gibi bir oran çıktı. Sonuç itibari ile böyle bir orandan bakıldığı zaman bir taraftan İmamoğlu'nun tanınırlığı yüzde 94 diğer taraftan da Murat Kurum'un tanınırlığı henüz yüzde 80'di. 10 gün önce araştırmamızı bitirdik. Dolayısıyla böyle bir süreçte İmamoğlu'na karşı Murat Kurum'un daha sorun çözecek bir profil içerisinde olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan da Murat Kurum'un algısını sorduğumuzda da çok olumlu ve olumlu diyenlerin toplamı yüzde 55 çıktı. Olumlu ve biraz olumlu diyenler yüzde 30'du çok olumlu diyenler yüzde 25'di. Murat Kurum ile ilgili toplam yüzde 55'lik bir olumlu profili var. Önümüzdeki hafta da yapmış olduğumuz araştırmayı paylaşacağız. " dedi.