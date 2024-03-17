İstanbul'daki Ruslar sandık başında
Kaynak: AA
İstanbul'da bulunan Rus vatandaşları, devlet başkanlığı seçimi için Rusya'nın Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğu'nda oy kullandı.
Başkonsoloslukta kurulan seçim merkezine gelen Ruslar, İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.
Sıraya giren seçmenler, tek tek içeri alınarak kurulan sandıklarda oylarını kullandı.
Bu sırada Rus vatandaşı olduğu öğrenilen bir kadın, caddede pasaportunu yakıp Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı protesto etti.
Polis ekiplerinin gözaltına aldığı kadın, polis merkezine götürüldü.
Başka bir seçmen kadın ise yanında Sibirya kurdu ile oy kullanmaya geldi.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Deprem bölgesi için 1 trilyon 28 milyar lira ödenek ayırdık
- İstanbul'daki Ruslar sandık başında
- Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terörist yakalandı
- Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm için net mesajı: İstanbul'u depreme hazırlayacağız
- Tarihi Gelibolu Yarımadası 18 Mart Zaferi'nin 109. yıl dönümü törenlerine hazır
- Bakan Uraloğlu, Kocaeli Şehir Hastanesi tramvayının ilk seferini gerçekleştirdi