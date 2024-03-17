İstanbul'daki Ruslar sandık başında

Başkonsoloslukta kurulan seçim merkezine gelen Ruslar, İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Sıraya giren seçmenler, tek tek içeri alınarak kurulan sandıklarda oylarını kullandı.

Bu sırada Rus vatandaşı olduğu öğrenilen bir kadın, caddede pasaportunu yakıp Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı protesto etti.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı kadın, polis merkezine götürüldü.

Başka bir seçmen kadın ise yanında Sibirya kurdu ile oy kullanmaya geldi.