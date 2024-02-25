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İstanbul'daki raylı sistem hattı açılışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
25 Şubat 2024 Pazar 18:57:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 18:57:00

İstanbul'daki raylı sistem hattı açılışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı açılış töreni nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul programları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, bu akşam saat 20.00 itibarıyla Devlet Demiryollarına ait otopark araç alımına kapanırken, saat 20.00'den yarın program bitimine kadar da Kazlıçeşme Marmaray İSPARK alanına araç alınmayacak.

Yarın saat 06.00'dan itibaren program bitimine kadar, İETT Kazlıçeşme son durağı da kullanıma kapanacak.

Sirkeci İstasyon Caddesi yarın saat 07.00 itibarıyla program bitimine kadar kapatılırken, sürücüler alternatif güzergah olarak Sahil Kennedy ve Ankara caddelerini kullanabilecek.

Etiketler : Erdoğan açılış trafiği kapalı yollar Sirkeci-Kazlıçeşme Erdoğan tören yolları
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