İstanbul'daki okullarda ilk saatlerde oy kullanma yoğunluğu
Kaynak: AA
İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için erken saatlerden itibaren okullara gelen seçmenler yoğunluk oluşturdu.
Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2'nci tur için tüm yurtta saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.
Görevli oldukları sandıkların başına gelen görevliler, sandık yemini ettikten sonra işlemlere başladı. Pusula kontrol edilerek sandık mühürlendi.
İstanbul'da erken saatlerde okullara gelen birçok seçmen oy kullanma saatini bahçede bekledi.
Türkiye'de en fazla seçmen sayısına sahip okullardan biri olan Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'na gelen seçmenler saat 08.00'de görevliler tarafından içeri alındı.
Toplam 19 bin 351 seçmeninin kayıtlı olduğu okulda, sınıflara kurulan 51 sandıkta seçmenlerin oy kullanma işlemi sürüyor.
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