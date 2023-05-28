VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti
Bakan Kurum, oyunu İstanbul'da kullandı
Afganistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
"Şu ana kadar seçimlerimiz sıkıntısız ve problemsiz devam etmektedir"
Huzurevi sakinleri için huzurevlerinde sandık kuruldu
"İkinci turun demokrasi şöleninde gerçekleşmesini diliyorum"
28 Mayıs 2023 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 10:30:00

İstanbul'daki okullarda ilk saatlerde oy kullanma yoğunluğu

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için erken saatlerden itibaren okullara gelen seçmenler yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2'nci tur için tüm yurtta saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

Görevli oldukları sandıkların başına gelen görevliler, sandık yemini ettikten sonra işlemlere başladı. Pusula kontrol edilerek sandık mühürlendi.

İstanbul'da erken saatlerde okullara gelen birçok seçmen oy kullanma saatini bahçede bekledi.

Türkiye'de en fazla seçmen sayısına sahip okullardan biri olan Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'na gelen seçmenler saat 08.00'de görevliler tarafından içeri alındı.

Toplam 19 bin 351 seçmeninin kayıtlı olduğu okulda, sınıflara kurulan 51 sandıkta seçmenlerin oy kullanma işlemi sürüyor.

Etiketler : istanbul cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur seçmen oy verme
4 milyonluk 'Gülümse'

4 milyonluk 'Gülümse'
Cannes şıklığı

Cannes şıklığı
Sınavı kazanamadı, çiftçi oldu

Sınavı kazanamadı, çiftçi oldu
Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu

Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu
Milan 1 yaşında

Milan 1 yaşında
Zeynep tarzı

Zeynep tarzı
Nezaket ve saygı çok önemli

Nezaket ve saygı çok önemli
‘Masal' sevinci

‘Masal' sevinci
3 kuşak bir arada

3 kuşak bir arada

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX