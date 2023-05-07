CNN ve BBC'den Başkan Erdoğan şaşkınlığı

AK Parti, 14 Mayıs'taki seçimler öncesi en büyük buluşmasını İstanbul'da gerçekleştirdi.



Sabah saatlerinden itibaren Büyük İstanbul Mitingi için hareketlilik başlarken Atatürk Havalimanı'ndaki tarihi buluşmaya resmi rakamlara göre 1 milyon 700 bin vatandaş akın etti.

1 MİLYON 700 BİN KİŞİ KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılan vatandaşların resmi rakamını 1 milyon 700 bin kişi olarak açıkladı.

ABD VE İNGİLİZ BASINININ İSTANBUL ŞAŞKINLIĞI

Tarihi mitingi aktaran İngiltere merkezli BBC, "Bu miting son yıllarda dünyadaki en yüksek katılımlı şovu olabilir" yorumunda bulunurken ABD merkezli CNN International ise "21 yıllık iktidarından sonra Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon insanı bir meydana toplaması çok ilginç" ifadelerini kullandı.