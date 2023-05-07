VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İmamoğlu'ndan Erzurum'da 'korsan' miting!
İstanbul'a büyük müjde!
CNN ve BBC'den Başkan Erdoğan şaşkınlığı
Twitter'dan siyasi operasyon
Demokrat Parti'de istifa depremi! 2 bin kişi AK Parti'ye katıldı
"Muazzam katılımla söken şafak Türkiye Yüzyılı'nın şafağıdır"
07 Mayıs 2023 Pazar 22:00:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2023 Pazar 22:00:00

İstanbul'daki mitingde tarihi kalabalık... CNN ve BBC'den Başkan Erdoğan şaşkınlığı

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'nde tarihi kalabalığa seslendi. "Yüzyılın" mitingindeki kalabalığı aktaran CNN International ve BBC şaşkınlığını gizleyemedi.

AK Parti, 14 Mayıs'taki seçimler öncesi en büyük buluşmasını İstanbul'da gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinden itibaren Büyük İstanbul Mitingi için hareketlilik başlarken Atatürk Havalimanı'ndaki tarihi buluşmaya resmi rakamlara göre 1 milyon 700 bin vatandaş akın etti.

1 MİLYON 700 BİN KİŞİ KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılan vatandaşların resmi rakamını 1 milyon 700 bin kişi olarak açıkladı.

ABD VE İNGİLİZ BASINININ İSTANBUL ŞAŞKINLIĞI

Tarihi mitingi aktaran İngiltere merkezli BBC, "Bu miting son yıllarda dünyadaki en yüksek katılımlı şovu olabilir" yorumunda bulunurken ABD merkezli CNN International ise "21 yıllık iktidarından sonra Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon insanı bir meydana toplaması çok ilginç" ifadelerini kullandı.

Etiketler : cnn bbc kapak erdoğan miting
İnsan kendinin doktoru olmalı

İnsan kendinin doktoru olmalı
Müziğe döndü

Müziğe döndü
Kuruluş Osman'dan BBCS'ye transfer

Kuruluş Osman'dan BBCS'ye transfer
Kızını omzunda taşıdı

Kızını omzunda taşıdı
Aşk yok!

Aşk yok!
20 milyonluk reyting önlemi

20 milyonluk reyting önlemi
Leclerc'e İstanbul daveti

Leclerc'e İstanbul daveti
Kampa gidecek

Kampa gidecek
Tekli imaj

Tekli imaj

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX