14 Kasım 2022 Pazartesi 21:34:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 21:34:00
İstanbul'daki köprüler diyabet için aydınlatıldı
Kaynak: AA
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Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, diyabete dikkati çekmek amacıyla mavi ile aydınlatıldı.
14 Kasım Dünya Diyabet Günü'ne farkındalık oluşturmak için FSM ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, hastalığın simge rengi mavi ile aydınlatıldı.
Akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma gün ağarıncaya kadar sürecek.
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