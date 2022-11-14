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14 Kasım 2022 Pazartesi 21:34:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 21:34:00

İstanbul'daki köprüler diyabet için aydınlatıldı

Kaynak: AA

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Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, diyabete dikkati çekmek amacıyla mavi ile aydınlatıldı.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü'ne farkındalık oluşturmak için FSM ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, hastalığın simge rengi mavi ile aydınlatıldı.

Akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma gün ağarıncaya kadar sürecek.

Etiketler : diyabet 14 kasım yavuz sultan selim köprüleri
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