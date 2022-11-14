İstanbul'daki köprüler diyabet için aydınlatıldı

İstanbul'daki köprüler diyabet için aydınlatıldı

14 Kasım Dünya Diyabet Günü'ne farkındalık oluşturmak için FSM ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, hastalığın simge rengi mavi ile aydınlatıldı.

Akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma gün ağarıncaya kadar sürecek.