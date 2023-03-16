İstanbul'daki hastanelerde 937 depremzedenin tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 19 bin 964 kişiden 937'sinin hastanelerde tedavisi sürerken 19 bin 27 depremzede taburcu edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin uçakları ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla, depremin etkilediği 11 ilden İstanbul'a getirilen yaralılar, havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk ediliyor.

Bugüne kadar kente getirilen 19 bin 964 hastadan 19 bin 27'si taburcu edilirken, 937 depremzedenin tedavisi sürüyor.