İstanbul'daki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısının zanlısı yakalandı

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10 Aralık 2021 Cuma 17:44:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 17:44:00

İstanbul'daki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısının zanlısı Kırgızistan'da yakalandı

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Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, İstanbul'da bir gece kulübüne terör saldırısı gerçekleştiren zanlının Kırgızistan'da düzenlenen operasyonda yakalandığını duyurdu.

Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele operasyonu sonucunda yabancı uyruklu zanlı M.Ş.R'nin gözaltına alındığı belirtildi.

İstihbarat tarafından gözaltına alınan kişinin, İstanbul'da 2017'de bir gece kulübünde 18 ülkeden 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının zanlısı olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

İstanbul Ortaköy'de 2017'de gece kulübüne düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Etiketler : gece kulübü terör saldırısı ortaköy kırgızistan
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