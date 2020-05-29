29 Mayıs 2020 Cuma 11:28:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2020 Cuma 11:35:00
İstanbul'daki eczanelerin çalışma saatlerinde yeni düzenleme
İstanbul'daki eczaneler 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında çalışacak.
İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
- ABD'de polis şiddetini protesto eden gruba “ok ve yaylı” saldırı
- Bakan Soylu duyurdu! Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
- Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethine 'işgal' diyenlere sert tepki
- İYİ Parti'de istifa depremi yaşandı
- Bakan müjdeyi verdi! Marmaray ve Başkentray seferlere başlıyor
- İçişleri Bakanlığı: Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi