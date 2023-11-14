VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı
Almanya ekonomisini bekleyen tehlike... Şirketler bir bir iflas ediyor
"Sarallar" suç örgütü çökertildi
Akdeniz'den 723 milyon dolarlık mobilya ihracatı
İşgalci İsrail 31 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail'i terk eden Yahudiler GKRY'ye uçtu
14 Kasım 2023 Salı 11:45:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 11:45:00

İstanbul'daki düğün salonlarında yanıcı madde kullanılmayacak

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) düğün ve davet salonlarındaki etkinliklerde can güvenliği gerekçesiyle yanıcı ve parlayıcı maddeleri kullanmama kararı aldı.

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) düğün ve davet salonlarındaki etkinliklerde can güvenliği gerekçesiyle yanıcı ve parlayıcı maddeleri kullanmama kararı aldı.

İSTDO Başkanı Adem Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakın zamanda Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda havai fişeklerden kaynaklanan yangında 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Oluşturdukları tehlike nedeniyle düğünlerde ve kınalarda kullanılan volkanların, köpüklerin ve mumların "yasaklanmasını" üyelerinden talep ettiklerini anlatan Sönmez, "Aldığımız karar doğrultusunda özellikle kapalı alanlardaki etkinlikler esnasında kullanılan volkan, mum, köpük, maytap, baloncuk kullanılması yasaklanmıştır." dedi.

Sönmez, yanıcı ve parlayıcı maddelerinin kapalı mekanlarda kullanılmasının sağlığa zararlı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle yanıcı maddeler zararlı gazlar çıkartıyor. Kapalı mekanda bebek ve yaşlı insanlar bu nedenle nefes darlığı yaşayabiliyor. Ayrıca misafirlerimiz ve kendi personelimizin can güvenliği böyle etkinliklerde söz konusu olabiliyor. Bu nedenle Irak'taki olayın ardından Oda olarak tedbir için böyle bir karar aldık. Çünkü huzurun bozulmaması ve can güvenliğinin sağlanması önemlidir. Can güvenliği açısından bunun elzem olduğunu düşünerek yasaklama kararını aldık. Etkinliklerde yerde kullanılan volkanların yerine sis makileri, mumların yerine ise tealight mum kullanıyoruz."

"ALMIŞ OLDUĞUMUZ YASAK YÜZDE 90 ORANINDA UYGULANIYOR"

Meslek odası olarak alınan karara İstanbul'daki düğün salonlarının uyduğunu vurgulayan Sönmez, etkinlik sahiplerinin buna karşı duyarlı olduğunu dile getirdi.

Sönmez, "Almış olduğumuz yasak yüzde 90 oranında uygulanıyor. Bu karar diğer illerimiz için örnek teşkil ediyor. Tüm Düğün Salonları Etkinlik ve Organizasyon İşletmecileri Federasyonu olarak 22 ilde bu uygulamaya başladık." ifadelerini kullandı.

Etiketler : istanbul düğün salonu yanıcı madde
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar
Top Model'ler belli oldu

Top Model'ler belli oldu
Hastalığından bahsetti

Hastalığından bahsetti
Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı

Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı
Filmde anneliğin tadını çıkardı

Filmde anneliğin tadını çıkardı
‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor

‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor
Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj

Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj
Yapımcılar eski oyuncuları unuttu

Yapımcılar eski oyuncuları unuttu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX