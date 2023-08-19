İstanbul'da bir tehlike daha! Binaların yüzde 80'inde korozyon var

Beklenen Büyük Marmara Depremi'yle ilgili korkutan açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncer Çelik, Türkiye'nin genelinde, özellikle İstanbul'da korozyon problemi olduğunu belirtti. Mega kentteki binaların yüzde 80'inde korozyon olduğunu söyleyen Çelik, "Bodruma indiğinizde bunu görüyorsunuz. Beton suyu emiyor, kolonlar alttan çürümeye başlıyor" dedi. Suyun temelden uzaklaştırılması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Ortaya çıkan korozyon hasarının uzman mühendislerce incelenip, yapının dayanımını ne derece azalttığı tespit edilmeli. Buna göre onarım ya da güçlendirme sistemi seçilmelidir" diye konuştu. Genellikle deniz kumu kullanılan ve su alan binalarda görülen korozyon problemi, taşıyıcı sistemdeki demirlerin paslanıp güç kaybettiği anlamına geliyor.

HER ZEMİNE AYRI TASARIM ŞART

Yapı işlerinde en önemli konunun zemin olduğunu hatırlatan Çelik, "Zemin zayıf ve öz titreşim periyodu yüksek ise binayı rijit yapmalısınız. Güçlü kaya bir zemin ise esnek yapılmalı" dedi. Çelik, bina yapımının formülünü de şöyle tarif etti: "Sağlıklı zemin etüdü yap, riski belirle. Uygun temel sistemini seç ve binayı buna göre tasarla."

14 BARAJDAN 7'Sİ RİSKLİ

İstanbul depreminin neden olabileceği tehlikelere dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, bu kez barajlarla ilgili uyardı: "14 barajın, 7'si çok tehlikeli. Yani depremi çıkartır veya çıkartmaz. En fazla deprem hazırlık projesi yapan ülke Türkiye'dir ama İstanbul depreme hazır değil."