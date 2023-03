İstanbul'da Zomba paniği

Dizilere konu olan geleneksel Çin tıbbında kullanılan "zombi mantarı" İstanbul'da görüldü. İnsanın sinir sistemini ele geçirip zombiye dönüştüreceği ütopyasına inanılan mantar, uzmanlar tarafından incelemeye alındı.

HİMALAYALAR'DA YETİŞEN BİR TÜR

Mantar bilimi uzmanı (mikolog) Selime Semra Erol ve doğal mantar araştırmacısı Naim Güleç,

Zombi mantarı olarak bilinen kordiseps militarisi adlı kırmızı küçük bir mantar türünü İstanbul Samandıra Ormanı'nda buldu. Dünyada Himalayalar'da, Tibet'te yüksek yerlerde yetişen bir mantar olan kordiseps militarisin özellikle Hindistan'da ve Çin'de gıda olarak tüketildiğini ve asıl önemli olanın içindeki kordiseps maddesi olduğunun aktaran Mikolog Selime Semra Erol, "Bu mantarı asıl önemli kılan şey binlerce yıldan beri Çin geleneksel tıbbında şifa kaynağı olarak kullanılması" dedi.

25 DERECENİN ÜSTÜNDE GELİŞEMİYOR

The Last Of Us dizisi ile izleyici kitlesi arasında merak konusu olan zombi mantarı, filmin de etkisiyle dünya genelinde çeşitli efsanelerin konuşulmasına neden oldu. Doğal Mantar Araştırmacısı Naim Güleç ise, "Kordiseps mantarlarının insanın sinir sistemini ele geçirip zombiye dönüştüreceği ütopyasına inanılıyor. Bu mantarlar 25 derecenin üstünde gelişim sağlayamıyor. Dolayısıyla vücut ısısı 37 derece olan insanda veya diğer memelilerde bu mantarın gelişmesi, vücudu ele geçirmesi ve herhangi bir zararın oluşması söz konusu değil" diye konuştu.

