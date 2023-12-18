İstanbul'da yolcu seçen taksiciye ceza
Kaynak: AA
İstanbul Şişli'de yolcu seçtiği belirlenen taksi sürücüsüne 4 bin 64 lira para cezası kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksi sürücüsünün yolcu seçtiğine yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, Mecidiyeköy'de yolcuyu gitmek istediği yere götürmediği belirlenen taksi sürücüsünün K.Ö. olduğu tespit edildi.
Yakalanan K.Ö'ye 4 bin 64 lira para cezası kesildi, çalışma ruhsatı 10 gün askıya alındı.
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