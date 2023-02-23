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23 Şubat 2023 Perşembe 08:31:00 - Güncelleme:23 Şubat 2023 Perşembe 08:31:00

İstanbul'da yoğun sis deniz yolu ulaşımını etkiliyor

Kaynak: AA

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İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle deniz yolu ulaşımı sağlanamıyor.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Beykoz-Sarıyer ve Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.

Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda Rumelikavağı'nın kuzeyinde görüş mesafesinin sıfıra yakın olması nedeniyle gemi trafiği, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.

Etiketler : istanbul sis deniz ulaşımı

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