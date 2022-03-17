İstanbul için kar alarmı!

İstanbul'da yoğun kar alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre İstanbul için beklenen yoğun kar yağışı yarın (cuma) itibarıyla başlıyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda yurdun etkisi altında olduğu soğuk ve yağışlı havanın Salı gününe dek devam edeceği belirtildi.
17 Mart Perşembe güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre cuma ve cumartesi günü İstanbul'da yoğun kar yağışı görülecek. Yurdun etkisi altında olduğu soğuk ve yağışlı havanın salı gününe dek devam edeceği aktarıldı. İşte 5 günlük güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Batı ve iç kesimlerde kuzeyli, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya kesimi ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevreleri ile Bursa ve Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 6°C, 11°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde hafif yağmurlu
İSTANBUL 4°C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 5°C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ 6°C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren İç Ege'nin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 3°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
DENİZLİ 3°C, 12°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR 7°C, 15°C
Çok bulutlu
MANİSA 6°C, 15°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ISPARTA 1°C, 8°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara ve Eskişehir çevreleri ile zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 1°C, 6°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif olmak üzere kar yağışlı
ESKİŞEHİR 0°C, 5°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
KAYSERİ -10°C, 3°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı
KONYA -2°C, 8°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, gece saatlerinde Bolu ve Düzce çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -1°C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
DÜZCE 3°C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
KASTAMONU -4°C, 3°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK 5°C, 8°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
TOKAT -2°C, 5°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı
TRABZON 2°C, 5°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere il genelinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Malatya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -13°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
KARS -16°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
MALATYA -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -10°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
SİİRT -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
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