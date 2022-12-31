İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı caddeler trafiğe kapatılacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine 31 Aralık Cumartesi günü saat 08.00'den 1 Ocak 2023 Pazar günü saat 08.00'e kadar kamyon, tır, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklandı.

Kentte tedbirler kapsamında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar da belirlendi.

Beyoğlu'nda, saat 14.00'ten itibaren İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Sıraselviler Caddesi, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim istikameti, Tak-ı Zafer Caddesi ve Ömer Hayyam Caddesi Hamalbaşı Caddesi kesişiminden trafiğe kapatılacak.

Alternatif olarak Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler Kemeraltı, Meclis-i Mebusan ve Dolmabahçe caddelerini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücüler ise Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecek.

Şişli'de saat 14.00'ten itibaren Mim Kemal Öke ve Abdi İpekçi caddeleri, Bostan, Atiye, Altın, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu ve Bronz sokaklar trafiğe kapatılırken Teşvikiye, Valikonağı, Rumeli, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri alternatif olarak açıklandı.

Beşiktaş'ta saat 16.00'dan itibaren Çiğdem Sokak, İskele Caddesi ve Cezayir Sokağı trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif olarak Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi'ni kullanabilecek.

KADIKÖY'DE KAPATILACAK YOLLAR



Kadıköy'de saat 18.00'den itibaren Söğütlüçeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak kesişimi ve General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.

Caferağa Mahallesi'nde; General Asım Gündüz Caddesi ile Nailbey, Nazmi Bey, Sakız Gülü, Dr. İhsan Ünlüer ve Şair Latifi sokaklar kesişimleri, Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak kesişimi, Badem Altı Sokak ile Ruşenağa Sokak, Dalga Sokak, Moda Caddesi, Fırıldak Sokak, Gürbüztürk Sokak ve Cemal Süreya Sokak kesişimleri, Mühürdar Caddesi ile Damga Sokak ve Albay Faik Sözener Caddesi kesişimleri, Albay Faik Sözener Caddesi ile Misbah Muayyes Sokak ve Muvakkithane Caddesi kesişimleri, Rıhtım Sahil Rıhtım Sokak ile Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi Moda yönü trafiğe kapalı olacak.

Caddebostan Mahallesi'nde; Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri trafiğe kapatılacak.

Kadıköy'de kapatılacak bu yollara alternatif olarak General Asım Gündüz, Dr. Esat Işık, Rıhtım ve Söğütlüçeşme caddeleri, Çetin Emeç Bulvarı, Abdulkadir Noyan Sokak kullanılabilecek.

YÜRÜYÜŞ DOLAYISIYLA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR



Öte yandan, Kadıköy Rum Ortodoks Cemaati Kiliseleri yürüyüşü sırasında da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Buna göre, 10.00-10.30 saatlerinde Caferağa Mahallesi'nde; General Asım Gündüz Caddesi ile Nail Bey, Kalfaoğlu, Nazmi Bey, Nevzemin, Sakız Gülü, Halil Ethem, Kuzu Kestane, Dr. İhsan Ünlüer ve Soner sokaklar kesişimleri trafiğe kapalı olacak.

Sürücüler alternatif olarak Canan ve Hacı Şükrü sokaklar ile Dr. Esat Işık Caddesi'ni kullanabilecek.